San Giovanni La Punta, nonna Carmela compie 100 anni

Un secolo di vita: un traguardo raggiunto in un periodo difficile per il Paese. "Nonna" Carmela Giardina è nata il 14 giugno 1920 e ha raggiunto la meta dei 100 anni in buona salute e circondata dall'affetto della sua famiglia. Vive a San Giovanni La Punta in uno stabile dove vi è un'altra centenaria, che ha raggiunto la soglia dei 105 anni. Dalle guerre, alla ripresa economica e sociale sino al coronavirus: nonna Carmela ha vissuto momenti cruciali, e spesso duri, della storia italiana. Oggi è stata festeggiata da figli e nipoti e anche dai vicini.

