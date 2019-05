San Giovanni La Punta, al via progetto di inclusione sociale con l'assegno civico

Avviato il progetto distrettuale “Assegno civico”, cofinanziato con Fondi regionali, comunali e una quota derivante da democrazia partecipata, con lo scopo di impegnare soggetti con problematiche e in difficoltà economica nella realizzazione degli obiettivi di utilità collettiva.

Già da ieri sono stati avviati 39 soggetti, rispondenti ai criteri fissati dalle normative. Si occuperanno di salvaguardia e cura del verde pubblico, manutenzione ordinaria di edifici e luoghi pubblici, sorveglianza e custodia di strutture pubbliche e supporto agli uffici comunali e scolastici. “Vogliamo, in un momento particolare come quello attuale, garantire sussistenza materiale quale contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, a soggetti esposti al rischio della marginalità sociale ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei familiari- dichiara il sindaco Antonino Bellia- da oggi avverrà l’assegnazione ai Settori di competenza in base alle idoneità di ognuno- anche se per un breve periodo farete parte dell’Ente comunale, di questa famiglia che ogni giorno lavora per assicurare servizi ai cittadini”.