San Giovanni La Punta, il M5S: "Città senz'acqua, vogliamo risposte"

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano chiederà un incontro ai vertici dell'azienda Acoset per chiarire i motivi dei disservizi che da giorni affligono i cittadini puntesi e che, esattamente nello stesso periodo di ogni anno, mettono in ginocchio migliaia di famiglie private di un bene essenziale. La consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Giusy Rannone ha formulato un'interrogazione rivolta all'amministrazione comunale in merito. "E' intollerabile come nel 2020 – dice Suriano – ancora vi siano problemi di tale portata. Come ogni anno i puntesi devono far fronte alla mancanza d'acqua. Una situazione già di per sé di profondo disagio acuita dal fatto che stiamo vivendo un'emergenza sanitaria senza precedenti. Così i cittadini sono costretti, pur pagando i tributi, a ricorrere ai privati pur di avere un bene elementare. Chiarirò con i vertici dell'azienda Acoset quali siano le rimostranze degli utenti per comprendere, inoltre, perché i problemi della rete e della distribuzione non siano stati risolti". La consigliere comunale Rannone ha aggiunto: "Ho chiesto un intervento all'amministrazione perché è incocepibile come ogni anno si ripresenti lo stesso copione. Ho chiesto quali interventi sono stati effettuati, quale è la reale condizione della rete idrica, quali le cause di questa penuria d'acqua. Inoltre diversi cittadini hanno riportato danni alle caldaie e alle lavatrici per via della scarsa qualità dell'acqua erogata, che in alcuni casi faceva riscontrare del materiale terroso. L'acqua è un bene essenziale ed è dovere dell'azienda Acoset e del Comune dare risposte ma soprattutto servizi!". A stretto giro è arrivata la risposta dell'amministrazione: “In queste ultime settimane ho ricevuto molteplici segnalazioni di cittadini che hanno dovuto fare fronte al disagio scaturito dalla mancanza di erogazione dell’acqua da parte dell’Acoset. Infatti sono stati numerosi gli eventi che hanno generato, in alcune zone del territorio comunale, disservizi inerenti la bassa pressione della portata idrica e spesso anche giornate intere dove dai rubinetti non è uscita neanche una goccia d’acqua. Malgrado abbia costantemente segnalato all’Acoset tali problematiche, non si sono avuti apprezzabili miglioramenti del servizio. Pertanto ieri ho chiamato e concordato con il presidente dell’Acoset un incontro per affrontare tale questione e per pianificare una strategia organizzativa che consenta di affrontare il periodo estivo senza disagi e disservizi. Ho avuto subito la disponibilità da parte del Presidente Di Gloria per incontrarci già domani mattina assieme anche ai tecnici Acoset al fine di affrontare in modo radicale e risolutivo la problematica”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.