San Giovanni La Punta, lavori per il nuovo impianto di illuminazione a Led

Avviati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione a Led in via Madonna delle Lacrime, nel tratto da piazza Bonaccorso a via Marche. Il progetto ha un costo di circa 40 mila euro e prevede la realizzazione del primo tratto che va da piazza Bonaccorso a via Badia con impianto aereo, poiché nel sottosuolo vi è la presenza di molti sotto servizi (Enel, linea telefonica, acqua, ecc…), mentre nel restante tratto sino in via Marche sarà realizzato sottotraccia per un totale di numero 16 pali e corpi illuminanti impiegati.

“Sin dall’inizio del mio mandato amministrativo avevamo pensato e ritenuto necessario realizzare nel tratto di strada tra piazza Bonaccorso e Via Marche di una adeguata illuminazione- dichiara il Sindaco Antonino Bellia- per rendere sicuro il transito veicolare e soprattutto la sicurezza dei residenti, anche perché in quel tratto di strada sono ubicati due plessi scolastici dell’Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa e che pertanto necessita degli opportuni servizi quale quello della illuminazione stradale a garanzia della sicurezza dei nostri studenti e delle famiglie che giornalmente accompagnano i figli a scuola. Inoltre quella che poteva nel passato essere considerata una zona periferica e poco abitata adesso non lo è più, considerati i numerosi insediamenti abitativi presenti. L’impianto attualmente in funzione non è adeguato in quanto vetusto e insufficiente per la presenza di pali troppo distanti tra loro. Il nuovo impianto oltre ad essere efficiente permetterà un consistente risparmio energetico, poiché, come prima evidenziato si tratta di un impianto che prevede l’impiego di corpi illuminanti a Led di ultima generazione che oltre a garantire standard di efficienza luminosa più adeguati, consentirà al comune di avere dei notevoli risparmi in termini di spesa energetica con il conseguente beneficio ambientale".