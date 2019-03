San Giovanni La Punta, nuovo assessore: Scuderi subentra a Calvagno

Il Sindaco Antonino Bellia ha nominato assessore Gianpiero Scuderi, dopo le dimissioni di Nino Calvagno. “Ringrazio Nino Calvagno per aver assolto con serietà, competenza e spirito di collaborazione il ruolo di assessore e per il suo contributo per aver sostenuto le attività e le varie iniziative in linea con il mio programma elettorale. Auguro buon lavoro al neo assessore Gianpiero Scuderi con la certezza che anch’egli sarà in grado di rappresentare le esigenze della nostra comunità, mettendosi al servizio dei nostri concittadini”.

Scuderi 48 anni, commercialista, esperto in finanza pubblica controllo di gestione ed informatizzazione, Responsabile amministrativo dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, è l’attuale amministratore in carica con più consiliature alle spalle. E’ stato assessore dal 1996 al 1999, consigliere per oltre vent’anni, esperto del Sindaco nel 2015 e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe.