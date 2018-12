San Giovanni La Punta, sequestrati oltre 130 mila biglietti d'auguri contraffatti

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo posto al contrasto all’economia illegale e sommersa, hanno eseguito un intervento nel settore della contraffazione marchi e della tutela del made in Italy, sottoponendo a sequestro oltre 138.000 articoli contraffatti, raffiguranti noti personaggi dei cartoons e dei più importanti brand di intrattenimento per ragazzi.

I finanzieri del gruppo di Catania hanno ispezionato due locali commerciali, entrambi gestiti da un cittadino italiano, nel comune di San Giovanni La Punta (il primo sito all’interno del centro commerciale “Le Zagare”, mentre il secondo in Via Piave) rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti, costituiti da biglietti di invito ed augurali raffiguranti noti personaggi dei più celebri cartoons quali “Frozen, Cars, Cenerentola, Iron Man, Hello Kitty”. Questo risultato ha permesso dunque di smantellare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti contraffatti, pronti per la successiva immissione in commercio durante le prossime festività natalizie.

Al termine delle attività, l’imprenditore italiano è stato denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.