Tentano di rubare una moto a San Giovanni Li Cuti, presi in quattro

La scorsa notte quattro giovani catanesi hanno cercato di rubare una moto di grossa cilindrata in via San Giovanni Li Cuti. La polizia li ha colti sul fatto, costringendoli ad ammettere le proprie responsabilità. Si stratta di Torre Giuseppe, Campolo Carmelo e Comis Mario, insieme ad un minorenne. Hanno cercato di eludere il controllo con un goffo tentativo di fuga, ma non è servito. E' stato riscontrato il danneggiamento del blocco d’accensione e del blocca sterzo della motocicletta.