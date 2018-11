San Gregorio, al via due cantieri per rifare il look al viale Europa e a piazza Regina Margherita

La giunta del comune di San Gregorio il 19 novembre scorso, ha approvati due cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana. I progetti riguardano il completamento dei marciapiedi di viale Europa, nel tratto che va da via Fondo di Gullo a Via Macello, e la sistemazione della pavimentazione del tratto carrabile della centrale piazza Regina Margherita. La somma investita è di €176.366,84. Continua, quindi, il cammino intrapreso dall'amministrazione Corsaro relativo alla messa in sicurezza delle strade sangregoresi. Ogni tipo di intervento, che sia di viabilità o cantieristico, mira a rendere più sicura la rete stradale della cittadina. I progetti, che sono stai presentati entro la scadenza naturale del 23 novembre nonostante fosse stata concessa una proroga ai comuni fino al 20 gennaio, mirano a coinvolgere cittadini disoccupati del proprio territorio così come vuole il Ddg n. 9483 del 9 agosto 2018 dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche del Lavoro.

"Nonostante l’esiguo numero di personale – ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino, Carmelo Corsaro – riamo riusciti nei tempi utili a proporre i progetti. Certo, le somme erano minime e sono bastate solo per due dei sei progetti che abbiamo in mente da realizzare". L’assessore ai lavori pubblici, Salvo Cambria si ritiene soddisfatto "e ringrazio – ha detto – l’Area dei Lavori pubblici per la solerzia con la quale ha portato a termine i progetti. Se le somme erogate dalla Regione Siciliana non dovessero bastare – ha concluso Cambria - saranno integrate dal nostro Comune".