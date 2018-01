San Gregorio, il Comune rinnova convenzioni con Aeop ed Enpa

Il comune di San Gregorio ha rinnovato le convenzioni con l’Aeop (Associazione europea operatori polizia) e l’Enpa (Ente nazionale protezione animali). "Il Lavoro svolto in sintonia con queste due associazioni di volontariato – ha commentato il sindaco Corsaro – si è rivelato proficuo e quindi abbiamo inteso riconfermare la fiducia e la collaborazione".

A rappresentare il Comune durante la ratifica della convenzione è stato il comandante della Polizia municipale, ispettore capo Umberto Bonaccorso, mentre per l’Aeop il presidente Alfio Riccardo Mazzaglia e per l’Enpa il suo presidente provinciale Cataldo Paradiso accompagnato da un volontario, Antonello Celi. I volontari delle due associazioni collaborano con la Polizia locale per individuare violazioni contro l’ambiente (rifiuti); per fare osservare le ordinanze sindacali in materia di condotta dei cani nelle aree pubbliche e dell’igiene pubblica; ma intervengono anche a tutela degli animali d’affezione nell’osservanza delle norme vigenti. Un aiuto arriva anche per la tutela e la vigilanza di parchi, ville e giardini comunali e per il rispetto delle ordinanze sulla prevenzione degli incendi per quei terreni lasciati incolti con sterpaglia. L’Aeop, infine, viene in ausilio alla Polizia locale con attività di supporto in occasione di manifestazioni pubbliche di rilievo.

"Il Comune di San Gregorio – ha sottolineato Cataldo Paradiso – è fra i più virtuosi soprattutto sul randagismo". Il comandante Bonaccorso: "abbiamo lavorato bene – ha detto – ma intensificheremo i servizi per tutelare meglio l’ambiente e le strade della cittadina; anche i cittadini hanno dimostrato quest’anno maggiore sensibilità sull'argomento".