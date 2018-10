San Gregorio, una pedalata per la donazione del sangue

Domenica 28 ottobre, dalle ore 9,30 alle ore 13, a San Gregorio le strade saranno attraversate da ciclisti appassionati del divertimento all’aria aperta per sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della donazione del sangue. Ad organizzare, infatti, l’iniziativa è la Fratres di San Gregorio che radunerà gli iscritti all’iniziativa in Piazza della Repubblica alle ore 9,30 e consegnerà loro una maglietta e un cappellino. Da piazza della Repubblica inizierà la “pedalata” che vedrà impegnate le vie: Macello, Carcara, Dei Normanni, Federico di Svevia, Caduti del Lavoro, G. Matteotti, Ulivi, Colonna, Zizzo, Marciano, Piazza Marconi, Vie Carlo Alberto, Terzora, Papa Giovanni XXIII, M. Buonarroti, piazza Regina Margherita, Umberto, Piazza Immacolata.

Qui si effettuerà la prima sosta per un momento di fraternità per poi concludere alle 12,30 in piazza della Repubblica col sorteggio di una bici. Le iscrizioni sono aperte presso la sede Fratres di Via Umberto, 87-89 venerdì 26 e sabato 27 ottobre dalle 16 alle 20. Per i ritardatari domenica 28 entro e non oltre le ore 8,30.