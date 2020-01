San Gregorio, pregiudicato picchia selvaggiamente la compagna: arrestato

Un violento litigio, l'ennesimo. Fortunatamente un vicino ha chiamato i carabinieri della compagnia di Gravina che sono intervenuti in un'abitazione di San Gregorio trovandosi dinanzi un 34 enne, già noto alle forze dell'ordine, e la compagna, di 49 anni, con un occhio gonfio. Appena sono intervenuti i militari la donna ha mostrato loro, in disparte, un fazzoletto intriso di sangue e ha raccontato loro delle violenze subite da mesi, con calci e pugni, e della mancata denuncia per timore di ritorsioni.

L'uomo, ubriaco, era visibilmente alterato ed è stato arrestato e condotto nel carcere di piazza Lanza e dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate. La donna è stata, invece, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro dove è stato riscontrato un trauma facciale e la frattura di due costole con la prognosi di 30 giorni. La donna lo ha, finalmente, denunciato.