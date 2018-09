San Gregorio, rubano in un appartamento: tre arrestati

I carabinieri ddi San Gregorio e Camporotondo Etneo coadiuvati dai militari di Gravina di Catania in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania – sezione del GIP, su richiesta della locale Procura della Repubblica hanno tratto in arresto i pregiudicati catanesi Salvatore Centonze, 44 anni e Antonino Andrea Rubino di 24 già detenuto agli arresti domiciliari e un 21enne di Camporotondo Etneo.

I tre , a seguito di mirata attività investigativa dei militari di San Gregorio , sono stati ritenuti responsabili del furto commesso in data 10 maggio 2018, presso un’abitazione sita a San Gregorio di Catania in via Macello. Dopo le formalità di rito il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari mentre i suoi complici sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.