San Gregorio, scippa la borsa ad una donna: pregiudicato denunciato

Un pluripregiudicato, G.F è stato denunciato per furto dalla polizia provinciale di Catania. Gli agenti, durante un controllo del territorio, passando per via Cristoforo Colombo a San Gregorio hanno intercettato due soggetti a bordo di uno scooter Honda Sh grigio che,alla vista dei poliziotti, hanno tentato la fuga. Il conducente alla guida del motociclo è riuscito a scappare, mentre il passeggero è stato bloccato e identificato, nonostante fosse senza documenti.

Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno ritrovato la borsa di una donna con dentro dei documenti grazie ai quali si è risalito alla legittima proprietaria, che nel frattempo stava denunciando lo scippo,

Il pregiudicato G.F è stato condotto nel gabinetto regionale della polizia scientificica per il foto segnalamento. Le indagini proseguono per risalire al complice.