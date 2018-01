Tentò di rapinare la filiale della Monte dei Paschi di San Gregorio: arrestato

I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno arrestato il 44enne Filippo Maurizio Barbagallo del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo riconosciuto colpevole di tentata rapina, reato commesso il 4 gennaio 2016 in danno della filiale del Monte dei Paschi di Siena di San Gregorio di Catania, dovrà espiare una pena residua equivalente ad anni 1, mesi 6 e giorni 5 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.