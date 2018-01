Confezionano dosi di cocaina nell'androne di un palazzo: due arrestati

Massimo Gulisano, 47 anni e Rosario ZIito, 37 anni, tutti e due catanesi sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari hanno osservato e pedinato i due uomini per comprendere le modalità di spaccio. Su corso Indipendenza i due pusher ricevevano le "ordinazioni" dagli acquirenti e a bordo di uno scooter, raggiungevano il civico 39 di via Emilia, dove, nell'androne di un palazzo, all'interno di un mobile avevano nascosto un bilancino elettronico di precisione e del materiale per il confezionamento delle droga, che di volta in volta, veniva prelevata da un garage in cambio del pagamento concordato.

I due tornavano poi in corso Indipendenza per consegnare la droga, ma usciti dal palazzo di via Emilia sono stati bloccati e perquisiti dai carabinieri che hanno ispezionato anche il garage e l'ingresso dell'edificio, trovando 50 grammi di cocaina e 90 euro in contanti. Gli spacciatori, in attesa di essere ammessi alla direttissima, sono stato relegati agli arresti domiciliari.