Evade dai domiciliari e passeggia per le vie del quartiere: pregiudicato in manette

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Matteo Piterà, 63 anni. La scorsa notte gli agenti delle volanti, l'hanno notato mentre transitava per via San Leone. Da alcuni accertamenti risultava che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari, pertanto è stato arrestato per evasione. Su disposizione del Pm di turno, l’arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.