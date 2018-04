San Leone, nasconde in casa oltre due chili di droga: incensurato in manette

Un 62enne catanese, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini della squadra “Lupi” ieri sera a fare irruzione in un appartamento di via Sardegna, dove hanno trovato e sequestrato 545 grammi di cocaina complessiva, suddivisa in due confezioni in cellophane termosaldate e 5 involucri sottovuoto.

Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato anche 1,938 chili di di marijuana, nonché una somma in contanti equivalente a 820 euro, ritenuta guadagno dell’attività illecita.L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.