San Leone, via Carlo Poma: lavori lasciati in sospeso dalla Sidra

Da quattro giorni si attende il completamento di lavori da parte della Sidra lungo la via Carlo Poma nel quartiere di San Leone. A segnalare la situazione è il consigliere Salvo Anastasi che chiede un intervento immediato per mettere in sicurezza l'area.

"In prossimità della buca, profonda oltre un metro, giocano i bambini e, inoltre, il cattivo odore che esce dalla fognatura è divenuto insopportabile per i residenti del quartiere", spiega Anastasi.

Dopo varie sollecitazioni, sul posto sono intervenuti i vigili urbani che, questa mattina, hanno constatato i problemi di sicurezza per il cantiere lasciato aperto. Sulla questione è anche intervenuto il presidente spontaneo del rione Carcaci, Orazio Tasco, che a nome di tutti i residenti chiede che vengano ultimati i lavori il prima possibile.