San Sebastiano, celebrato in cattedrale il patrono dei vigili urbani

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano martire, patrono dei Vigili urbani, l'amministrazione comunale ha partecipato, come di consueto, alla tradizionale celebrazione della Messa in Cattedrale.

Erano presenti alla cerimonia officiata dal vicario generale dell'Arcidiocesi, monsignor Salvatore Genchi, il sindaco Salvo Pogliese con il vice Giuseppe Bonaccorsi e la Giunta, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione, il comandante della Polizia municipale Stefano Sorbino e le autorità civili e militari cittadine, oltre a numerosi appartenenti al Corpo. Il sindaco Pogliese, al termine della celebrazione, ha sottolineato l'impegno quotidiano del Corpo della Polizia locale, nonostante l'esiguità numerica, su tutti i fronti istituzionali e in particolare la vicinanza ai cittadini.