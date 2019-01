San Silvestro a mare, boom di presenze per la 59esima edizione

Anche quest'anno si è svolta la tradizionale gara di nuoto nel porticciolo di Ognina. Tra i numerosissimi partecipanti alla 59esima edizione anche l'assessore allo Sport Sergio Parisi, che ha preso parte nella categoria amatori over 50, ricevendo la coppa Tommaso D'Arrigo. Di seguito i risultati nelle altre categorie.

Cat. Diversamente abili primo classificato Angelo Fonte, secondo classificato Giuseppe Garaffo. Per le donne prima classificata Gabriela Soos, seconda Eleonora Baffo e terza Annarita Platania. Tra gli under 17 si è classificato primo Diego Platania, secondo Mattia Sorbello e terzo classificato Marco Gaspare Zuccarello.

Master under 40: primo posto per Fabrizio Puglisi seguito da Vitaliano Petrillo e Marco Nicotra. Tra i master over 40: primo Marco Conti, secondo Roberto Rocca e terzo Recupero Reforgiato.

Amatori under 50: primo posto per Gaetano Fortuna, secondo posto per Giuseppe Longo e terzo per Alberto Berrino.

Amatori over 50: primo Maurizio Maglia, secondo Andreas Geza Garadi e terzo Davide Amantia.