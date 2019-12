Un tuffo nell'acqua gelida per salutare l'anno: torna la "San Silvestro a mare"

Edizione speciale: la numero 60 per la San Silvestro a mare. I nuotatori, come da tradizione, si sono riuniti nel porticciolo di Ognina per salutare il 2019 con una gara nell'acqua gelida. Ad aver vinto è Federico Mammola, giovane nuotatore della Poseidon, secondo Diego Platania anche lui nuotatore, terzo il pallanuotista Andrea maglia.

Così con uno spettacolo senza pari, con il mare e alle spalle l'Etna pieno di neve, si è conclusa l'ennesima partecipata edizione che ha visto la partecipazione di un centinaio di nuotatori. Tra i temerari anche l'assesore comunale Sergio Parisi, sportivo e presidente della Fin in passato, la federazione italiana nuoto.