Continua la sanificazione delle strade nei quartieri catanesi

Proseguono le attività di sanificazione e disinfezione su tutto il territorio comunale di Catania. Lo ha disposto il sindaco Salvo Pogliese insieme all’assessore all’Ecologia, Fabio Cantarella, per prevenire il rischio di contagio da Coronavirus. L’amministrazione comunale effettuerà le prossime operazioni di bonifica, dal 18 al 28 aprile, con squadre dell’Ecologia e in sinergia con la polizia di Stato che ha messo a disposizione un mezzo speciale.

Questo il calendario, con orari serali e notturni a partire dalle 22.30: 18 aprile: centro, piazza Cavour, piazza Roma, piazza Stesicoro, corso Sicilia, piazza Università, piazza Duomo, via Etnea ; 20 aprile: via Plebiscito, da via Santa Maddalena al semaforo di via Vittorio Emanuele II, Santo Bambino; 21 aprile: via Plebiscito dal semaforo di via Vittorio Emanuele fino a via Cristoforo Colombo, San Cristoforo; 22 aprile: piazza Palestro, Acquicella, Concordia, piazza Caduti del Mare; 23 aprile: Civita, Stazione centrale; 27 aprile: Zia Lisa, Villaggio S. Agata; 28 aprile: San Giuseppe La Rena, Villaggio Santa Maria Goretti.