Sanificazione strade, il mezzo della polizia a Nicolosi

Prosegue il contributo della polizia nelle attività di sanificazione delle strade prevista dall’emergenza covid-19, già prestato nei periodi appena trascorsi in diversi comuni del capoluogo etneo. Questa volta il potente mezzo della polizia del X Reparto Mobile di Catania si è recato nel Comune di Nicolosi. Il Mercedes Actros, dotato di un potente idrante e condotto dalla mano esperta degli agenti del predetto Reparto, ha sanificato le strade del centro cittadino e della periferia del comune. Ancora una volta lo slogan della polizia "Esserci Sempre", trova riscontro nella vicinanza alle esigenze della collettività, anche in questa situazione di emergenza sanitaria. Il sindaco Angelo Pulvirenti ha espresso la sua gratitudine alla polizia con particolare riferimento al Dirigente del X Reparto Mobile e al personale operante, ribadendo il particolare significato dell’attività svolta non solo di tipo sanitario ma anche educativo – sociale; attività fondata sulla collaborazione tra le istituzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.