Sant'Agata, anche a Londra ci si prepara a seguire la festa

Questa sera un gruppo di londinesi si riunirà nel centro di Londra, a Piccadilly, per guardare in diretta, via internet, le immagini della Festa di Sant'Agata e commentarle in lingua inglese. L'iniziativa è promossa dalla community no-profit "SicilyCulture" e si tiene nel ristorante siciliano "Tasting Sicily Enzo's Kitchen" dove i partecipanti - per la maggior parte britannici - faranno tesoro dell'occasione per degustare piatti tipici catanesi come la pasta alla Norma, la parmigiana e i dolci tradizionali di Sant'Agata.

Anche il vino è "Made in Catania" perché è della "Vini Gambino" di Linguaglossa. L'evento è supportato da "SicilyUnlimited" che organizza visite culturali in Sicilia per viaggiatori britannici, e da "Etnacoffee".