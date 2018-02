La Capitaneria di Porto omaggia Sant’Agata

In occasione del giro esterno di Sant’Agata, i militari della Guardia costiera, schierati sotto uno degli archi di Via Dusmet, hanno atteso la sosta del fercolo per rendere gli omaggi alla Santa patrona della Città di Catania. Come da tradizione l’Ammiraglio Gaetano Martinez, Comandante della Capitaneria di Porto di Catania e Direttore Marittimo della Sicilia orientale, ha donato il consueto mazzo di fiori.