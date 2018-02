Sant'Agata, la festa volge al termine: l'ultimo abbraccio dei devoti

Tempi lunghi per l'ultimo giorno di processione. I fuochi del Borgo hanno avuto inizio intorno alle 6.15 del mattino. Il Fercolo ha percorso speditamente la via Etnea. Grande attesa, come ogni anno, per la tradizionale salita di Sangiuliano e il suggestivo canto delle suore Benedettine La processione si è svolta senza particolari intoppi sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. Unico problema che ha rallentato la salita, la pioggia di ieri sera

La pioggia non ferma Sant'Agata | Video

Sant'Agata 2018, il giro esterno dei fedeli

DIRETTA 6 FEBBRAIO 2018

Ore 11.15: Il fercolo è rientrato in Cattedrale, viene girato per salutare i numerosi fedeli che hanno seguita la Santa nella processione

Ore 11.00: Sant'Agata davanti alla Cattedrale

Ore 10.36: Eseguito l'ultimo scarico della cera prima dell'ingresso della Santa in Cattedrale

Ore 10.19: Fercolo lscia via Crociferi

Ore 10.10: Il suggestivo canto delle suore Benedettine

Ore 9.45: La Cattedrale già è gremita di fedeli che attendono il rientro del Fercolo

Ore 9.38: Aspettando il canto delle suore Benedettine

Ore 9.16: Salita di Sangiuliano finita

Ore 9.10: Il capo vara comunica le sue ultime decisioni per la salita. Si parte

Ore 8.40: Il Fercolo si trova ai piedi della salita di Sangiuliano

Ore 7.30 - Il Fercolo percorre la via Etna. Cresce l'attesa nei pressi della salita di Sangiuliano

Ore 6.15 - Fuochi d'artificio al Borgo