Sant'Agata 2018, spostamento del mercatino delle pulci e provvedimenti temporanei

Provvedimenti temporanei di circolazione sono stati disposti per il “Mercatino delle Pulci” che, in occasione della Festa di Sant’Agata e del passaggio del fercolo della Patrona, domenica 4 febbraio, si svolgerà nello slargo del piazzale Rocco Chinnici( ex piazzale Asia) anziché in via Dusmet.

Per l’occasione, con effetto limitato dalle ore 6 alle ore 16 di giorno 4, è istituito divieto di transito veicolare per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) in Piazzale Rocco Chinnici (ex Piazzale Asia) E’, altresì, istituito nella stessa area divieto di sosta con rimozione coatta per tutti veicoli (eccetto autorizzati)