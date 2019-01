Sant'Agata 2019, in municipio concerto dell'Istituto Bellini

Domenica 20 gennaio nuovo appuntamento a Palazzo degli Elefanti con il ciclo di eventi culturali promossi dal sindaco Salvo Pogliese in occasione della Festa di Sant'Agata.

Dalle 9.30 alle 12.30 sarà possibile accedere alle sale del Municipio, ricche di preziose opere d'arte, e partecipare alle visite guidate realizzate dall'Associazione Guide Catania.

Alle 11 il salone Bellini ospiterà il gruppo di ottoni e percussioni “Fanfare Ensemble” per un concerto a cura dell’Istituto superiore di Studi musicali “Vincenzo Bellini” di Catania.

L'Ensemble è composto da: Carmelo Fede, Andrea Pappalardo, Salvatore Iaci, Vincenzo Monaca (trombe); Angelo Bonaccorso, Salvatore Visalli (corni); Salvatore Cannavò, Camillo Pavone, Salvatore Distefano (tromboni); Giuseppe Mangiameli, eufonio e trombone basso; Antonio Coschina (basso tuba); Giovanni Caruso (strumenti a percussione). Il programma dell'esibizione musicale prevede: Paul Dukas, Fanfare pour précéder “La Péri”; Henry Purcell, “Trumpet tune and air”; Nino Rota “La Strada”, Steven Verhelst, “A Song for Japan”; Aram Khachaturian,“Danse du sabre”; Rimsky-Korsakov, “Procession of the nobles”; Alan Menken, “Beauty and the Beast”; Ennio Morricone, “Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo”; Peter I. Tchaikowsky, Suite dallo “Schiaccianoci”.