Sant'Agata 2019, le iniziative di Amt

L'Azienda Metropolitana Trasporti Catania comunica la serie di iniziative messe in campo in occasione delle festività Agatine e in concomitanza con il programma del Comune di Catania. Al fine di agevolare gli spostamenti degli utenti, anche nelle ore notturne, sarà previsto (per la prima volta) un servizio speciale che comprende il prolungamento fino alle ore 3:00 nei giorni 4 e 5 febbraio delle linee 2-5, 429, 448, 449, 522, 523, 530, 536, 613M, 621, 726, 830, 925, BRT1, L-EX, 524, 538, 722. Inoltre, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio saranno effettuate delle modifiche ai percorsi tradizionali dei bus, verrà disposta la chiusura del parcheggio R1 di via Plebiscito, e nei giorni successivi al 5 febbraio, saranno osservati percorsi alternativi per garantire i lavori di rimozione della cera nelle strade interessate. Informazioni e dettagli sugli spostamenti disposti possono essere acquisite tramite il sito aziendale www.amt.ct.it e tramite la pagina Facebook. E’ stato anche previsto un biglietto speciale a tiratura limitata, che consentirà agli utenti di viaggiare nei giorni 3, 4, 5 e 6 febbraio al costo complessivo di € 4,00. Il biglietto, valido su tutti i mezzi AMT, sarà acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati o presso il punto vendita AMT di via S. Euplio n.168. Infine, quale contributo culturale al ricco calendario di eventi collegati alla festa religiosa, AMT e l’Associazione Amas promuoveranno una mostra fotografica itinerante dedicata a S. Agata, che verrà ospitata su un bus storico e seguirà tutte le tappe principali delle festività Agatine, in modo da contribuire alla valorizzazione in chiave culturale, sociale e turistica delle dette festività e nel contempo favorire la diffusione della cultura della mobilità sostenibile. "L’AMT, in piena sinergia con le altre iniziative messe in campo da FCE e Trenitalia – dichiara il presidente avv. Giacomo Bellavia – cercherà di favorire l’uso del mezzo pubblico in occasione delle giornate dedicate a Sant’Agata, oltre che attraverso l’estensione del servizio alle notti del 4 e del 5 febbraio (per la prima volta), anche con l’emissione di un biglietto speciale al costo complessivo di 4 euro per tutte le giornate della festa, e quindi dal 3 al 6 febbraio. Riteniamo che le misure adottate possano favorire la mobilità sostenibile e agevolare gli spostamenti di utenti, turisti e visitatori in città, migliorando le condizioni di viabilità generale della città di Catania e fornendo una valida alternativa all’uso dei mezzi privati”.