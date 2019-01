Sant'Agata 2019, municipio aperto e concerto di musica classica

Dalle 9.30 alle 12.30 di domenica 13 gennaio Palazzo degli Elefanti sarà aperto al primo degli eventi culturali promossi dal sindaco Salvo Pogliese in occasione della Festa di Sant'Agata 2019.

Per l'occasione sarà possibile accedere alle sale del Municipio, ricche di preziose opere d'arte, e partecipare alle visite guidate realizzate a cura dell'Associazione Guide Catania. Alle 11, nel salone Vincenzo Bellini, avranno inizio gli interventi musicali proposti dall'Ensemble di clarinetti Càlamus, dell’Istituto superiore di Studi musicali Vincenzo Bellini di Catania.

Il programma del concerto

Anonimo, Epitaffio di Sicilo II sec. a.C.; Jean-Philippe Rameau, da Les Indes galantes RCT 44 (Opéra-ballet, 1735): “Entrée des quatre Nations dans la cour d’Hébé”, “Air pour les esclaves affricains”, “Musette en Rondeau”, “Dans du grand camulet de Paix executée par les Sauvages”; Wolfgang Amadeus Mozart, da Die Entführung aus dem Serail, K384: Ouverture; Wolfgang Amadeus Mozart, Eine kleine Nachtmusik, K525; George Friedrich Händel, da Rinaldo, HWV 7a: “Lascia ch’io pianga”, Marta Romeo soprano; Franz Joseph Haydn, Concerto in mi bemolle maggiore, Hob. VIIe:1 Allegro - Andante – Finale per tromba ed ensemble; Gioachino Rossini, Sinfonia da Italiana in Algeri; Gioachino Rossini, Introduzione, Tema e Variazioni, Roberto Piluso solista dell’Istituto superiore di Studi musicali Vincenzo Bellini di Catania.