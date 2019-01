Sant’Agata 2019, Salvatore Aranzulla Candelora d’oro

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha reso noto il nome della personalità a cui consegnerà la Candelora d'oro 2019, la più alta onorificenza della città: Salvatore Aranzulla, il catanese di Mirabella Imbaccari che a soli 28 anni è considerato il “genio” italiano di Internet, fondatore di uno dei siti più visitati d’Italia, punto di riferimento per le giovani generazioni che utilizzano il digitale e navigano nella rete.

"Quella di Salvatore Aranzulla - ha detto il sindaco Pogliese- è una scelta di campo che guarda al futuro, un riconoscimento ai valori positivi della conoscenza e dell’innovazione come proiezione di speranza e di cambiamento. Un esempio per tutte le ragazze e i ragazzi catanesi e siciliani,che in lui riconoscono l’idea di una realizzazione di vita possibile, raggiungibile in ogni campo con l’impegno e la dedizione costante, nel nostro caso per fare conoscere al grande pubblico i segreti dell’informatica e le straordinarie potenzialità del web". Il sindaco Pogliese ha inoltre aggiunto; “ Quando abbiamo deciso di conferire ad Aranzulla la Candelora D’Oro, ci siamo lasciati convincere dal forte legame che egli, nonostante la straordinaria popolarità e il successo ottenuti, ha sempre mantenuto con la Sicilia, con il piccolo paesino di Mirabella Imbaccari nella zona calatina della Provincia di Catania, dove è cresciuto con la sua famiglia e dove ancora vivono i suoi genitori, ma anche con la nostra città e con la festa di Sant’Agata che conosce benissimo. Aranzulla - è l’espressione più autentica delle potenzialità delle nostre eccellenze, di quei talenti che a Catania e in Sicilia, ora, vanno riconosciute e valorizzate come fattore di sviluppo per la nostra terra, che non può ancora lasciare andare i suoi figli migliori senza più ritrovarli”.

Considerato il più autorevole e conosciuto divulgatore informatico in Italia, con 9 milioni di lettori e 20 milioni di pagine viste al mese, Aranzulla ha fondato un’impresa che gestisce il sito che porta il suo nome, cliccatissimo perchè con un linguaggio tecnico ma semplice, in termini comprensibili per tutti, offre una risposta ai quesiti più frequenti,. Ha anche pubblicato una serie di libri ed approfondimenti per Mondadori Informatica e il libro “Il metodo Aranzulla” in cui si racconta professionalmente, da mesi un successo editoriale nelle librerie italiane. La XXI cerimonia di conferimento della Candelora d'oro si svolgerà nella corte del Municipio di Catania, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, sabato 2 febbraio alle ore 20, nella serata che dà il via ai momenti più intensi dei festeggiamenti di Sant'Agata, con l'omaggio floreale a Sant'Agata da parte dei Vigili del Fuoco. Prima della consegna dell’ambita onorificenza della Candelora d’Oro, il Sindaco Salvo Pogliese e l'arcivescovo di Catania monsignor Salvatore Gristina, procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore della Santa Patrona.