Sant'Agata 2020, comincia la festa: tra carrozza del Senato e fuochi pirotecnici

Entra nel vivo la festa dedicata alla Patrona di Catania, Sant'Agata, con i suoi riti e le sue affascinanti celebrazioni. Oggi, 3 febbraio, in programma l'uscita da Palazzo degli Elefanti delle due settecentesche Carrozze del Senato a bordo delle quali il sindaco e alcuni membri della Giunta si recano alla chiesa di San Biagio per portare le chiavi della città alle autorità religiose.

Ore 12.45 - Il sindaco Pogliese: "Sant'Agata ci protegge"

Ore 12 - La candelora dei pescivendoli potrebbe rimanere ferma nei giorni 4 e 5 febbraio per aver violato il regolamento. Si attende conferma ufficiale

Ore 11.45 - l'uscita della Carrozza del Senato

Dopo l'uscita della carrozza del Senato i cerei sfileranno lungo la via Etnea dando vita così al primo momento della manifestazione religiosa: l’offerta delle candele. La processione della raccolta della cera parte dalla Chiesa di Sant'Agata alla Fornace in piazza Stesicoro e raggiunge la Cattedrale in piazza Duomo.

La prima giornata si conclude la sera in piazza Duomo con un concerto e uno spettacolo pirotecnico.