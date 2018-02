Borseggiatori in azione durante le festività agatine, due fermati

Due borseggiatori sono stati bloccati dagli ispettori dell’antiborseggio della polizia municipale impegnati in un servizio di controllo durante le celebrazioni agatine. Le "Mani di fata", vecchie conoscenze della polizia municipale, agivano mescolandosi alla folla dei fedeli che seguivano la processione.

D.L. 61 anni è stato individuato il 4 febbraio, lungo il percorso di via dei Cappuccini. Gli Ispettori notati i movimenti dell’uomo lo hanno fermato trovandolo in possesso di un'ingente somma di denaro in contanti (340 euro) provento della sua attività di borseggio.

Condotto negli uffici del comando è stato denunciato a piede libero. Il 5 febbraio, durante il giro interno del fercolo in via Etnea, un 73enne F.T. è stato sorpreso mentre sottraeva il portafogli a un turista maltese. Il turista ha immediatamente sporto denuncia consentendo l'arresto dell'uomo, che è stato posto ai domiciliari.