Sant'Agata, è finita la lunga festa: quasi 18 ore di processione

Una lunga processione durata quasi 18 ore. Cominciata ieri intorno alle 17.30 e conclusasi con l'arrivo del fercolo in Cattedrale intorno alle ore 11.30. Il giro interno si è svolto con molto ritardo a causa di una pioggia insistente. I fuochi al Borgo sono slittati alle prime ore del mattino intorno alle 6.15.

Il Fercolo ha poi percorso speditamente la via Etnea. Grande attesa, come ogni anno, per la tradizionale salita di Sangiuliano, avvenuta intorno alle ore 9.15, e il suggestivo canto delle suore Benedettine. La processione si è svolta senza particolari intoppi sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. Unico problema che ha rallentato la salita, la pioggia di ieri sera

Applausi e cori di "evviva Sant'Agata", con le campane che suonano a festa e i fuochi d'artificio illuminano piazza Duomo, sotto un cielo annuvolato: è il 'ritorno' del Busto con le reliquie della Vergine e Martire Patrona di Catania in Cattedrale. Si è conclusa alle 11:15 la processione 'interna' della 'vara'. E' stata seguita da centinaia di migliaia di persone, c'è di stima un milione: tanti turisti, anche stranieri, e moltissimi 'devoti' che indossano il 'sacco bianco', E' considerata la terza festa del mondo Cattolico per partecipazione. I fedeli hanno 'accompagnato' la 'Santuzza' per tutta la notte scandendo ripetutamente "evviva Sant'Agata".