Sant'Agata, al via i festeggiamenti estivi per la Santa Patrona

SantSant'Agata Catania si festeggia anche ad agosto e quest'anno si celebra l'892 anniversario della traslazione delle reliquie. Il 17 agosto del 1126 infatti tornarono finalmente in città le spoglie della santa patrona dopo esser state trafugate e portate a Costantinopoli. A riportarle a Catania furono due coraggiosi soldati bizantini che le riconsegnarono al vescovo etneo. I festeggiamenti già iniziati domenica 12 agosto insieme alle celebrazioni per Sant'Euplio si concluderanno venerdì 18 con la giornata della Solennità della Dedicazione della Cattedrale.

Venerdì 17 agosto è il giorno dedicato al ritorno a Catania delle Reliquie della nostra Patrona da Costantinopoli: alle ore 8 l'apertura del Sacello e la traslazione sull'altare della cattedrale delle Reliquie di S.Agata, alle 19 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo metropolita e a seguire la processione del Busto in piazza Duomo, porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele e ritorno in Cattedrale; si conclude sabato 18 con la giornata della Solennità della Dedicazione della Cattedrale.