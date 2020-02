Sant'Agata 2020, il giro esterno della folla "bianca": Catania riabbraccia la sua Patrona

Migliaia di fedeli in piazza Duomo per salutare la patrona di Catania alla sua prima "uscita" del 2020. Tutto ha inizio con la messa dell’aurora, funzione religiosa tenutasi nella Cattedrale in piazza Duomo intorno alle ore 6.

Prima della funzione, il mezzobustobusto con le reliquie di Sant’Agata è stato portato fuori dalla Cameretta tra le acclamazioni dei devoti. Per aprire il pesante cancello della Cameretta, dove sono custodite le spoglie di Sant'Agata, servono tre chiavi, custodite da tre differenti persone.

Subito dopo la messa il fercolo ha iniziato la processione per il giro esterno della città con il suo popolo in cammino che, sino all'alba del 6 febbraio e senza sosta, accompagnerà il viaggio della Santa nella sua città.

Un giro lungo che dura tutto il giorno e che attraversa i luoghi dove la Santa ha vissuto e subito il martirio: il fercolo attraverserà via Dusmet per poi arrivare in piazza dei Martiri. A seguire, il giro in via Umberto per poi raggiungere piazza Stesicoro dove si terrà il messaggio dell'Arcivescovo alla città. Poi la Salita dei Cappuccini e la lunga notte in via Plebiscito con i fuochi di piazza Palestro.

Ore 8.19 - Sant'Agata agli archi della Marina

Sant'Agata 2020, 3 febbraio