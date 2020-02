Sant'Agata 2020, il giorno più lungo della festa: il giro interno

Comincia il giro interno di Sant'Agata, la processione più lunga che, senza sosta, terminerà la mattina del 6 febbraio. Da piazza Duomo, il fercolo percorrerà lentamente la via Etnea, attraversando piazza Università, fino a piazza Stesicoro. A seguire, il fercolo attraversa la via Caronda per dirigersi verso piazza Cavour. Poi, lo spettacolo pirotecnico al “Borgo” e inizia così la lunga discesa fino ai “Quattro Canti”.

La “salita di Sangiuliano” è uno dei momenti più atteso dai fedeli insieme al canto delle monache di clausura di San Benedetto. Da qui il fercolo, passando davanti al monumento in onore del cardinale Dusmet in piazza San Francesco D’Assisi, si sposta lungo via Garibaldi per tornare in Cattedrale il 6 febbraio.

DIRETTA

Ore 19.12 - Il fercolo è giunto a piazza Università

Ore 18.30 - A breve l'omaggio floreale alla Santa da parte del sindaco. Il fercolo si dirige verso Palazzo degli Elefanti

Ore 17.30 - I fuochi pirotecnici per l'uscita di Sant'Agata in piazza Duomo

Ore 17.26 - Uscita del fercolo di Sant'Agata

Ore 17.28 - A causa del maltempo, non ci sarà la processione delle candelore davanti al fercolo. A renderlo noto è il presidente del comitato per la Festa di Sant'Agata, Riccardo Tomasello