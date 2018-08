Sant'Agata, festeggiamenti estivi: il debutto del sindaco Pogliese

Vedere da vicino Sant’Agata per la prima volta da sindaco della mia Città nel sacello, sull'altare e seguire tutta la processione fino al rientro in Cattedrale, è stata per un’emozione grandissima che mi dà ulteriore determinazione proseguire nel mio impegno totalizzante per i concittadini di Catania”. Lo ha detto Salvo Pogliese a conclusione dei festeggiamenti agatini per la commemorazione della traslazione delle reliquie di Sant’Agata che per la prima volta hanno visto il neo primo cittadino indossare la fascia tricolore per la festa di agosto della Patrona di Catania.

“Per una intera giornata e fino a tarda sera -ha proseguito il sindaco- ho trascorso intensi momenti di fede e devozione coi catanesi da cui ho ricevuto sostegno e incoraggiamento per la mia scelta d’amore di impegnarmi per la mia città. Un lavoro quotidiano per fare risorgere Catania, pieno di insidie e difficoltà che affido continuamente anche alla protezione di Sant’Agata e di cui rendo partecipi dei catanesi parlando sempre il linguaggio delle verità, senza ipocrisie né ammiccamenti”.

In Municipio a seguire tutti i momenti dei festeggiamenti agatini, anche il leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni in in vacanza in Sicilia con il compagno e la figlia, accolta dal sindaco Salvo Pogliese con la moglie Letizia.