Sant'Agata 2019, ha inizio la grande festa: il giro esterno della folla "bianca"

Migliaia di fedeli in piazza Duomo, nonostante la pioggia di questa mattina, per salutare la patrona di Catania alla sua prima 'uscita pubblica' del 2019. Un popolo in cammino che, sino all'alba del 6 febbraio e senza sosta, accompagnerà il viaggio della Santa nella sua città.

Comincia così la lunga festa di Sant'Agata. Un fitto programma per il giro esterno. Uscito alle prime ore del mattino, il fercolo attraverserà via Dusmet per poi arrivare in piazza dei Martiri. A seguire, il giro in via Umberto per poi raggiungere piazza Stesicoro dove si terrà il messaggio dell'Arcivescovo alla città. Poi la Salita dei Cappuccini e la lunga notte in via Plebiscito con i fuochi di piazza Palestro.

Nel discorso tenuto all’inizio del giro esterno delle Sacre Reliquie di Sant'Agata, l'omelia dell'Arcivescovo Salvatore Gristina per la Messa dell'Aurora invita alla solidarietà: "Partecipiamo alla Santa Messa e trasformiamola in fonte di amore per Gesù e per il prossimo, per i poveri, i sofferenti, le persone che attendono da noi solidarietà e vicinanza cordiale ed operosa".

Omelia Arcivescovo Gristina Messa dell'Aurora

Dal discorso, all’inizio del giro esterno delle Sacre Reliquie di Sant’ Agata, di Barbaro Scionti parroco-procuratore della Cattedrale: "Quando il nostro cuore ben custodito, purificato e convertito è pieno di vere buone intenzioni perché legato intimamente a Gesù “la corruzione è vinta, la violenza è vinta, la mafia è vinta ... e si realizza la civiltà dell’amore(San Giovanni Paolo II ai giovani di Catania, 5 novembre 1994)".

Discorso Barbaro Scionti parroco-procuratore della Cattedrale

I fuochi del 3 febbraio

Piazza Duomo piena di fedeli e turisti che ieri sera hanno assistito agli spettacolari fuochi pirotecnici, cosiddetti “Fuochi da sira ‘o Tri”, cominciati all 20.15 circa. Presentati da Flaminia Belfiore sei artisti siciliani hanno da preludio al momento clou dell’accensione dei fuochi: Giuseppe Castiglia, Carmelo Caccamo, Antonio Monforte, Nino Marchi, Ornella Brunetto, Marco Panzani, che hanno dedicato i loro versi a Sant’Agata, una novità assoluta nel calendario degli eventi agatini fortemente voluta dall’ammministrazione comunale, dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore Barbara Mirabella in particolare.

“Per me è motivo di grande emozione – ha dichiarato il sindaco Salvo Pogliese – partecipare, per la prima volta, da sindaco della mia Città alla festa di Sant’Agata, che in passato ho sempre vissuto da fedele con grande devozione. Noi catanesi siamo eredi di un patrimonio storico e artistico da valorizzare con tutti i mezzi di cui disponiamo, accogliendo le migliaia di visitatori, provenienti da tutte le parti del mondo”.