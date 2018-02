Sant'Agata 2018, inizia il giorno più lungo della festa: giro interno per i devoti

Dopo la messa dell'Aurora e la processione di ieri lungo il giro esterno oggi, lunedì 5 febbraio 2018, il fercolo della Santa Patrona della città percorerrà il giro interno. La giornata di festa si apre con la messa in Cattedrale presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, presidente della conferenza episcopale italiana. Parteciperanno anche gli arcivescovi e i vescovi di Sicilia, i canonici, il clero e i seminaristi, i sacerdoti della diocesi di Catania, insieme ai rappresentanti delle istituzioni.

Alle 17 prenderà il via la processione delle reliquie di Sant'Agata che usciranno dal Duomo per percorrere lentamente via Etnea, piazza Università, mentre il cardinale Bassetti e l'arcivescovo Gristina guideranno le preghiere dei fedeli fino a piazza Stesicoro. A seguire il fercolo attraverserà via Caronda per dirigersi poi verso piazza Cavour, dove si svolgerà lo spettacolo pirotecnico dei "fuochi del Borgo".

Da lì l'inizio della discesa verso i Quattro Canti, per la spettacolare "salita di San Giuliano", uno dei momenti più spettacolari e attesi della festa, insieme al canto delle clarisse del monastero di San Benedetto in via Crociferi.

Per concludere la lunga processione il fercolo proseguirà per via San Francesco D'Assisi, via Garibaldi per poi tornare verso piazza Duomo nelle prime ore del 6 febbraio.