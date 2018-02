Sant'Agata 2018, il giorno più lungo della festa: il giro interno

La celebrazione della Messa dell'Aurora e la processione 'fuori le mura', meglio nota come il giro esterno, già ieri, hanno richiamato migliaia di fedeli che si sono stretti fino a tarda notte attorno al fercolo con le reliquie della Santa. Oggi tocca al "giro interno". Il 5 febbraio è, infatti, il giorno di Sant'Agata. La giornata di festa si è aperta con la messa in Cattedrale presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, presidente della conferenza episcopale italiana. Hanno partecipato anche gli arcivescovi e i vescovi di Sicilia, i canonici, il clero e i seminaristi, i sacerdoti della diocesi di Catania, insieme ai rappresentanti delle istituzioni.

DIRETTA 5 FEBBRAIO 2018

Ore 22.13: Le maniglie sono arrivate oltre piazza Stesicoro

Ore 21.30: La pioggia non ferma Sant'Agata | Video

Ore 21.05: La "Vara" ha appena superato Palazzo Minoriti, l'ex convento dei frati Minoriti che ora ospita gli uffici della Città Metropolitana di Catania.

Ore 19.50: Il fercolo si trova davanti alla Collegiata

Ore 19.25: candelore all'inizio di via Caronda e Sant'Agata in piazza Università

Ore 18.50: Il fercolo procede lentamente a causa della pioggia. Si trova all'inizio di via Etnea

Ore 18.21: Ha inizio la processione

Ore 17.30: Uscita delle reliquie di Sant'Agata

Ore 16.30. Cominciano i preparativi per l'uscita di Sant'Agata in piazza Duomo. Alle 17 prenderà il via la processione delle reliquie di Sant'Agata che usciranno dal Duomo per percorrere lentamente via Etnea, piazza Università. A seguire il fercolo attraverserà via Caronda per dirigersi poi verso piazza Cavour, dove si svolgerà lo spettacolo pirotecnico dei "fuochi del Borgo".