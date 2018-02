Sant'Agata, il bot su Telegram per sapere sempre la posizione esatta

La domanda più frequente durante la tregiorni in cui si celebra il culto di Agata, a Catania, è "Unn'è a Santa?". Per dare una risposta il più precisa possibile esistono diverse applicazioni, ma quest'anno Telegram - la nota app di messaggiastica alternativa a Whatsap - ha creato un "bot", un sistema automatico, che rileva la presenza del fercolo e lo comunica in tempo reale a chi ne fa richiesta. Se lo volete provare basta scaricare l'app e cliccare http://t.me/santagata_bot.