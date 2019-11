Sant’Agata: il nuovo Comitato dei festeggiamenti incontra le associazioni Agatine

"E’ stato un bellissimo incontro di condivisione: c’è un forte desiderio di collaborare e di creare una sinergia che, oltre a caratterizzare i giorni della festa di Sant’Agata, spero ci accompagni tutto l'anno. Solo coesi riusciamo a ottenere risultati importanti e il nostro scopo primario è quello di una festa armoniosa e ricca di fede e devozione”. Lo afferma il presidente del Comitato dei Festeggiamenti in onore di Sant’Agata Riccardo Tomasello al termine dell’incontro che si è svolto a Palazzo degli Elefanti in sala Coppola alla presenza di tutti i componenti del comitato e dei rappresentanti delle associazioni agatine: Circolo cittadino Sant’Agata, Sant’Agata al Carcere, Sant’Agata in Cattedrale e Sant’Agata al Borgo; oltre che le presidenti del Circolo Femminile Sant’Agata e Associazione Femminile Sant’Agata in Cattedrale.

Alla riunione hanno partecipato anche il parroco della Cattedrale Monsignor Barbaro Scionti, il maestro del fercolo Claudio Consoli e Renato Valenti del Comune di Catania. Il comitato ha chiamato a partecipare anche l’associazione Amici del Rosario che proprio quest’anno compie 25 anni. "In queste settimane stiamo lavorando in maniera incessante per incontrare tutti gli attori coinvolti nella festa di Sant'Agata: dobbiamo imprimere a questa festa una nuova forza capace di traghettarla verso il riconoscimento Unesco ma anche verso quei cittadini che a volte se ne sono allontanati. Sant'Agata è la festa di tutti noi, di tutta la città e dunque tutta la città deve essere coinvolta", conclude Tomasello.