Sant'Agata, inzia la festa: debutto di Pogliese sulla carrozza del Senato

“Un’emozione indescrivibile per un catanese, orgoglioso di esserlo, vivere la festa di Sant’Agata con la fascia tricolore da primo cittadino di Catania. Ho sempre vissuto la Festa da devoto e abitante del centro cittadino seguendola in ogni fase fin dalla più tenera età. Oggi con più maturità la vivo in maniera diversa e curioso di scoprirne alcuni aspetti anche dei giorni precedenti che non avevo mai vissuto. Un momento che sono felice di condividere con i miei concittadini, in un momento molto delicato della storia della nostra città, in cui tutti confidiamo nell’aiuto di Sant’Agata per un percorso proficuo di risanamento”.

Così il sindaco Salvo Pogliese alla sua “ prima uscita” nella carrozza del Senato. Nelle due carrozze hanno preso posto: il sindaco Salvo Pogliese, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione, il presidente onorario dei Festeggiamenti Agatini Luigi Maina, l’assessore Barbara Mirabella e l’assessore Sergio Parisi in quella grande.

Nell’ altra carrozza, la più piccola, hanno preso posto: gli assessori Giuseppe Lombardo, Alessandro Porto, Fabio Cantarella, il presidente dei festeggiamenti Agatini Francesco Marano e il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro. Il corteo di carrozze ha poi sfilato lungo via Etnea per arrestarsi in piazza Stesicoro per l’offerta della cera a San Biagio in Sant'Agata alla Fornace.