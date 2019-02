Sant'Agata, la festa arriva anche su Rai2

Torna su Rai Due il 5 febbraio la puntata di “Sereno Variabile” dedicata a Catania e alla festa di Sant'Agata. A partire dalle ore 9.25 Osvaldo Bevilacqua “riaccompagnerà” gli spettatori lungo l'itinerario cittadino andato in onda nel febbraio del 2017 e scelto dalla Rai tra le puntate di maggior successo da riproporre in occasione sia dei 40 anni di “Sereno Variabile”, sia del nuovo riconoscimento “Guiness World Record” come trasmissione condotta ininterrottamente da Osvaldo Bevilacqua.

Le riprese, realizzate con la regia di Roberto Moschini e la collaborazione del Comune di Catania, mettono in mostra percorsi del centro storico tra bastioni di pietra lavica e mura cinquecentesche, terme romane e maniero federiciano, teatro antico e percorsi d'acqua, monastero dei benedettini e palazzo Biscari, Ciminiere e teatro Massimo Bellini. Sotto i riflettori aspetti della cultura, della storia e delle tradizioni catanesi, con in testa i luoghi della festa di Sant'Agata.

In risalto anche la pasticceria locale, lo street food e la Pescheria, o ancora l'arte dei Pupi, l'Etna e l'artigianato di pietra lavica. “Catania – nelle parole di Osvaldo Bevilacqua - è una miniera di meraviglie: è quello che ci si aspetta ma anche oltre, perché la realtà supera la fantasia. Ovunque ti giri è una sorpresa, dal monastero ai palazzi d'epoca, alla pescheria. Invito tutti a scoprire le bellezze di questi luoghi, accompagnati dall'entusiasmo del Catanese e da quella sua gelosia per la città che è anche voglia di custodirla”.