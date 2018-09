Coppia svaligia supermercati per un'intera giornata: lui arrestato, lei denunciata

I carabinieri hanno arrestato il 30enne Gaetano Palazzo e denunciato la sua compagna di 25 anni, ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato. Dopo aver razziato merce per l’intera mattinata di ieri nei supermercati “Penny Market” e “Decò” di via Carnazza a Tremestieri Etneo si sono spostati al centro commerciale “Balatelle” di Sant’Agata Li Battiati.

I due, rimettendosi all’opera, hanno rubato del materiale elettronico di vario genere ma qualcuno vedendoli ha chiamato il 112. La pattuglia dell’arma, giungendo sul posto, ha provveduto a bloccarli e perquisirli estendendo le operazioni alla loro autovettura, all’interno della quale è stato trovato quanto precedentemente rubato. La refurtiva, del valore complessivo di oltre 600 euro, è stata restituita agli aventi diritto mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato ai domiciliari.