Sant'Agata, l'ispettore Licari torna in Municipio e al Duomo

E' tornato in Municipio a Catania, abbracciando alcuni suoi colleghi, in occasione della Festa di Sant'Agata, dopo essersi recato in Cattedrale, l'ispettore della polizia municipale Luigi Licari che il 2 settembre 2017 è stato ferito gravemente alla testa con un colpo di casco da motociclista di 22 anni che voleva passare in una strada chiusa al traffico.

Accompagnato dai familiari Licari si è recato nel Duomo per le iniziative legate alla Patrona della città, e poi a Palazzo degli elefanti, dove ha incontrato diversi colleghi che lo hanno abbracciato e salutato con affetto. L'ispettore è ancora convalescente per i postumi dell'aggressione