Sant'Agata, l'Università omaggia il commendatore Luigi Maina

Il commendatore Luigi Maina, Cerimoniere del Comune nonché vera e propria istituzione per la città di Catania, è stato omaggiato questa mattina dal Magnifico Rettore Francesco Basile con il dono di un libro su Palazzo Pedagaggi, storica sede della Dipartimento di Scienze Politiche. All'interno della quale si trovavano entrambi questa mattina, ospiti del professor Giuseppe Vecchio, nuovo direttore del Dipartimento, in occasione del passaggio del carro di Sant'Agata da piazza Cutelli.

"Questo è un momento importante per festeggiare la nostra patrona insieme - ha spiegato il Rettore Basile - Sia in un attimo di raccoglimento necessario durante la parte sacra della festa, sia dal punto di vista sociale come cittadini catanesi. Su input del professore Vecchio, ma anche con mio sommo piacere, sento la necessità di donare al commendatore un libro che parla del palazzo di Scienze Politiche, palazzo Pedagaggi". "Ci sembra un gesto doveroso - ha aggiunto Basile - a testimonianza della vicinanza dell'Università all'istituzione comunale ed al commendatore che, da sempre, frequenta questo edificio durante le festività agatine".

"Sono giorni un po' pesanti per me - ha spiegato il Cerimoniere Maina - Ma questo luogo rappresenta un' oasi. Ormai è una tradizione vedere passare Sant'Agata da qui - - Sono molto legato a questo punto in particolare, all'angolo di via Vittorio Emanuele, in cui Sant'Agata viene commemorata con delle cannonate vere, sparate dal porto". "Nel 1951 infatti - ha aggiunto Maina - fu io insieme a monsignor Bentivoglio ad organizzare il centenario di Sant'Agata e ho avuto il piacere di poter premere il pulsante che ha acceso l'aureola della statua di Sant'Agata a piazza dei Martiri". Durante il suo discorso Maina ha inoltre ringraziato il Rettore per aver esposto, dopo anni in cui è stato tenuto conservato, il tradizionale arazzo dell'Università. "Sono tre giorni che godo della visione dell'arazzo - ha concluso il Cerimoniere - Ho visto tantissime persone fotografare questo bellissimo manufatto che, troppe volte, negli anni è stato a far la polvere".