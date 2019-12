Vigili del fuoco e capitaneria uniti per la festa di Santa Barbara

Il mercoledì 4 dicembre si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, Patrona della marina militare e dei vigili del fuoco. Per l'occasione, gli uffici della capitaneria di porto di Catania non effettueranno il consueto orario di ricezione al pubblico, garantendo tuttavia i servizi di emergenza e soccorso in mare al numero blu 1530.