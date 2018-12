Santa Maria di Licodia, 27enne arrestato per furto

I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno arrestato il 27enne Luigi Bellissimo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Enna. L’uomo, già condannato dai giudici per il concorso in furto aggravato, reato commesso a Centuripe il 14 luglio 2014, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a 3 anni e un mese. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere d piazza Lanza.